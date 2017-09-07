Balıkesirspor Baltok önceki sezonlardan kalan transfer borçlarını ödemesi ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından verilen transfer yasağının kaldırılması ile transfer atağına geçti. Önceki sezon Ümraniyespor'da forma giyen Gana'lı forvet Mahatma Otoo, Kamerun'lu forvet Steve Beleck ve Gazişehir Gaziantepspor'de forma giyen orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Baltok'ta tranfer çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yeni transferler sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasında sözleşme imzalayarak, akşam antrenmanına katıldılar. Mahatma Otoo ve Cumali Bişi takımla birlikte çalışırken, Steve Beleck takımdan ayrı düz koşu yaptı. Balıkesirspor Baltok kulübü resmi sayfasından yapılan açıklama ile yeni transferler açıklandı. Açıklamada, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) dosyası olan alacaklı futbolcuların tamamının ödemelerini gerçekleştiren takımımız, bu gelişmenin ardından Steve Beleck, Mahatma Otoo ve Cumali Bişi ile sözleşme imzaladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gerçekleştirilen transferlerde kadro yapısına uygunluk ve maddi dengeleri bozmayacak şekilde bir anlayış benimsenmiştir. Bugün takımla birlikte ilk idmanlarına çıkacak olan her 3 oyuncumuza da Balıkesirspor Baltok çatısı altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
Balkes'te imzalar atıldı
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok transfer tahtasının açılması ile transferin bitimine 2 gün kala 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
07 Eylül 2017 Perşembe 17:10
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