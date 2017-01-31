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Bandırma Fofana'yı kaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Aytemiz Alanyaspor'un 19 yaşındaki Malili savunma oyuncusu Mamadou Fofana'yı transfer etti

31 Ocak 2017 Salı 13:26
Bandırma Fofana'yı kaptı

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Recep Kılıç, yaptığı açıklamada, Fofana'yı sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

Recep Kılıç, sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Fofana'nın, bugün Bandırma'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağını söyledi. Fofana'nın ligin ikinci yarısında takıma büyük güç katacağına inandığını belirten Kılıç, "Droppa'nın ardından önemli bir yabancı futbolcuyu daha kadromuza kattık. Umarım bu transferle hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur." ifadelerini kullandı. 
Son Güncelleme: 31.01.2017 13:42
Anahtar Kelimeler:
FutbolTFF 1. LigBandırmasporMamadou Fofana
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