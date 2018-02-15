Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Spor Toto Süper Lig'de 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacakları Kayserispor maçı öncesi iş yeri sahiplerine çağrıda bulunarak, müsabakayı statta izleyecek çalışanlarına izin vermelerini istedi.

Başkan Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor bir dönemde göreve talip olduklarını söyledi. Çevresindekilerin kendilerine "Ateşten bir gömlek giydiniz." gibi söylemlerde bulunduğunu belirten Bulut, bugün genel kurul olması halinde yine seve seve göreve talip olacağını, mevcut durumdaki sıkıntıları iyi niyetli, şeffaf bir yönetim sergileyerek aşabileceklerini düşündüğünü ifade etti.

Kulübün geçmiş dönemiyle sıkıntısı olan insanlara "Antalyaspor ile ilgili bir hesabı olan varsa bu hesabını ağacın dallarındaki yapraklara yazsın. İlk rüzgarda o yapraklar dökülsün." dediğini işaret eden Bulut, "Antalyaspor herkese eşittir. Eşit seviyede davranacaktır. Kulübümüz herkese açıktır. Herkese eşit davranacağız." diye konuştu. Transfer döneminde bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Cihan Bulut, şunları kaydetti: "Belki çok istediğimiz transferleri, transfer engelinden dolayı son günlere bırakmak zorunda kaldık. Hukuk müşavirliğinde 71 dosyamız vardı. Biri Giray Kaçar. Son dakika bu parayı vererek transferimizi yaptık. Kendimize güveniyoruz. Yönetim becerisine sahibiz. Yarınlar Antalyaspor için güzel olacak. Biz iyi niyetli, samimi çalışıyoruz. Şahsi reklamlarımız olsun gibi asla bir yönetim anlayışı içerisinde değiliz. Yönetim kurulu olarak 25 milyon liranın üzerinde para konuldu. Borç ve finans yapısını ayarlıyoruz. Ekonomik durumumuz iyi. Ödemelerimizi yapıyoruz. Gecikmiş borcumuz var ama imkanlarımız da bu. Futbolcularımız anlayışla karşılıyor. Yakın sürede geçmişe dönük bütün borçlarımızı kapatacağız. Şafak başkan döneminde ödenmemiş borç yok. Kendisine teşekkür ediyorum. 71 dosya önceden gelen dosyalarımız."

"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"

Bir gazetecinin "Antalyaspor'un borcu ne kadar?" sorusu üzerine başkan Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Bankalara borcumuz 205 milyon liradır. Başka dosyalardan gelen borçlarımız var. Eto'o, Nasri ve Menez'in gitmesiyle her ay 1 milyon avro civarında borç yükümüz azaldı. Kulübümüze ciddi kaynaklar sağlayacak projelerimiz var. Benzin istasyonu ve sağlık alanları projemiz var. Borcun çokluğu önemli ama mühim olan sistem ve finansman yöntemiyle bu borcun döndürülmesi. Kendi şirketimi nasıl yönetirsem bir fazla dikkatle, zaman ayırarak yönetmek istiyorum."

Sözleşmesi biten 9 futbolcuyla ilk ve ikinci tur görüşmeleri yaptıklarını aktaran Bulut, bir sıkıntı yaşanmayan bu görüşmelerle oyuncuların morallerinin yükseldiğini dile getirdi. Takımın ligden düşeceğini hiçbir zaman düşünmediklerini anlatan Cihan Bulut, "Düşmeyeceğiz. Planlarımızı da ona göre yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, basın sözcüsü Cumhur Arıcı'nın Galatasaray maçı öncesi elinde Galatasaray poşetinin bulunduğuna dair fotoğrafların sosyal medyada yayınlandığını hatırlatması üzerine Bulut, şöyle devam etti: "Galatasaray maçı öncesi rakip yönetiminden birkaç arkadaş bizi stat girişinde karşıladı, özel bir salona çıkardı. Davetlerine icap edip yemek yedik. Karşılıklı iyi niyetlerimizi belirttik. Bana kırmızı- beyaza yakın bir kavanoz, vazo hediye ettiler. Çıkışta da yönetim kurulu üyelerimize birer poşet hediye ettiler. Hediyeleşmek sünnettir. Biz de gittiğimiz yerlere Antalya reçellerini götürüyoruz." diye konuştu.

Eto'o transferi

Başkan Bulut, Eto'o transferinde yaşananlara ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu. Eto'o'nun dünya yıldızı bir oyuncu olduğunu, Antalyaspor'a yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini belirten Bulut, şunları anlattı: "Kalması konusunda görüşmeler de yaptık. Yıl sonuna kadar bizim oyuncumuzdu. Israrlı bir şekilde iki yıl daha sözleşme uzatmak istedi ancak finans yükü kulübümüze artık ağır gelmeye başladı. Her ayın belli bir gününde parasını almak istiyordu. Eşitlik ve adalet sistemiyle onu birkaç gün geciktirdiğimiz zaman bunu kabul etmeyeceğini açıkça söyledi. Hatta asbaşkanımız Şefik Öz kendisiyle özel konuşmalar yaptı. Daha önceden verilmiş bir söz olduğunu kendisi ifade etti. Eto'o'ya teşekkür ettim. Şunu çok açıkça söyleyebilirim, Antalyasporumuza kazandıran ekip, Konyaspor'a götüren ekiptir."

Kendisinin en son gün Eto'o'nun sözleşmesini imzalamayacağını söylediğini kaydeden başkan Bulut, şunları aktardı: "Çok sert davrandım menajerine. 'Yırtıyorum.' dedim. Eto'o telefona sarılarak, birini aradı ve 'Baba, başkan sözleşmeyi imzalamıyor.' dedi. Ben de o kişiyi aradım, 'Ayıp ediyorsunuz.' dedim. Antalyaspor hepimizin, Cihan Bulut yarın burada olmayabilir. Antalyaspor herkesin üzerinde ve kalıcı bir kurumdur. Kimseyle kavga etmeyecek ve kimseyle de problem olmayan bir kulüp olması lazım. 'Antalya'dan gideceği için Allah'a ısmarladık demek için bizi aradı.' dediler. Bu beni üzdü. O saatlerde biz 'Mutlaka Antalyaspor'dan gitmek istiyorsan başka bir takıma gidebilirsin, istiyorsan Alanyaspor'a.' teklifinde bulunduk. 'Yok.' dedi, 'Ben Konyaspor'a söz verdim.' dedi. 'Belli bir rakam hesabıma yattı.' dedi ve dekontu da gösterdi. 750 bin avro para almış. 650 bin avro menajeri para almış. Bize de toplam bıraktığı para 2,1 milyon avro. 500 bin avro bizden alacağı vardı. 300 bin avro bir dönem önceden verilmiş olan bir karşılıklı sözden alacağı vardı." Nasri'nin gönderilmesiyle de kulübün ciddi bir borç yükünden kurtulduğunu belirten Bulut, "Turizm sektöründen bugüne kadar bir destek bulamadık. Bu konuyu valimize arz edeceğim. Bir toplantı talebinde bulunacağım ve turizm camiasına beklentilerimizi anlatıp destek isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Maça gitmek isteyen çalışanlarına izin versinler"

Antalyaspor taraftarını Kayserispor ile yapacakları maça beklediklerini aktaran kulüp başkanı Cihan Bulut, "Cumartesi olmasına rağmen stadın tam olarak dolmasını istiyorum. Şirket sahiplerinden rica ediyorum, maça gitmek isteyen çalışanlarına izin versinler. İş yeri sahipleri elemanlarına maç izni versin. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bu kritik maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan basın sözcüsü Cumhur Arıcı ise Galatasaray poşetini taşıdığı fotoğrafın yayınlanmasına ilişkin şahsı adına yapılan söylemlere üzüldüğünü, eşinin ve ailesinin Antalyalı olduğunu, bu şehirde yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kulüp asbaşkanı Şefik Öz de futbolcularla görüşmeler yaptıklarını ancak Mustafa El Kabir'in farklı taleplerinin bulunduğunu kaydetti. Bu konuda teknik direktörün önemli bir tutumu olduğuna işaret eden Öz, "Hocamız kalibresi, becerisi ne olursa olsun hepsine eşit yaklaşmak adına hiç kimseye ayrıcalık yapmayacağını beyan etti. Ekstra taleplerle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar vereceğiz. El Kabir'in dertleri bitmiyor. Gittikçe artan talepleri bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.