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Barça 86 yıl sonra ilk peşinde

İspanya'da ilk 22 haftasında yenilmeyen Barcelona, Athletic Bilbao (1929-30 sezonu) ve Real Madrid'den (1931-32) sonra İspanya liginde sezonu namağlup bitiren 3. takım olmaya çalışacak

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:07
Barça 86 yıl sonra ilk peşinde

Bu sezon La Liga'nın ilk 22 haftasında kaybetmeyerek kulüp rekorunu kıran Barcelona, serisini kalan 16 maçta da sürdürüp 86 yıl sonra İspanya liginde bir ilki gerçekleştirme peşinde.

Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünde 18 galibiyet, 4 beraberlik alan Katalan ekibi, 1929-30 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Athletic Bilbao ve 1931-32 sezonunu ilk sırada bitiren Real Madrid'den sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İspanyol kulübü olmak istiyor. Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik almıştı. Barcelona namağlup unvanını La Liga'nın sonuna kadar korursa Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihinde bunu gerçekleştiren 18. ekip olacak.

Juventus'tan bu yana yapabilen yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2011-12 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Juventus'tan beri Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan kulüp bulunmuyor. Küme düşmesinin yanı sıra 2004-05 ve 2005-06 sezonu şampiyonluklarının silinmesine sebep olan 2006'daki şike skandalının ardından yeniden yapılanan Juventus, ligi 7. bitirdiği 2010-11 sezonu sonunda teknik direktör Luigi Delneri'nin yerine Antonio Conte ile anlaştı. Conte yönetiminde, 2011-12 sezonunda ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino temsilcisi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp oldu.

Avrupa futbolunda 23 örneği var

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 17 kulüp tarafından 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2018 13:00
Anahtar Kelimeler:
SporNamağlupJuventusFutbolBarcelonaAvrupaArsenal
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