Barça'dan dev girişim

Juventus'un muhteşem savunmacısı Leonardo Bonucci için devler birbiriyle yarışıyor. Daily Mirror'da yer alan habere göre, Chelsea'nin ısrarla tranfer etmek istediği ve Conte'nin yeniden birlikte çalışmak istediği Bonucci için Barcelona da devreye girdi.



Chelsea, Bonucci konusunda ısrarlı tutumuyla transferi sonuçlandıracaktı fakat Barcelona'nın devreye girmesi, Londra devinin planlarını alt üst etti. EURO 2016'nın ardından da adı birçok devle anılan Bonucci'yi Manchester City ısrarla istemiş fakat transfer gerçekleşmemişti. 2010'dan bu yana Juventus forması giyen 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.