"Barça istediği sürüce kalacağım"

Arjantinli yıldız Messi, Barcelona'dan bir türlü kopamıyor... Coach Dergisi'ne konuşan Lionel Messi, "Barcelona beni istediği sürece burada kalmak istiyorum. Bu takımdan veya şehirden ayrılmak gibi bir niyetim yok. Bunu her zaman dile getirdim" dedi.



"RONALDO İYİ BİR OYUNCU"

Sürekli kıyaslandığı Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Arjantinli yıldız, "Cristiano Ronaldo iyi bir oyuncu ve ikimiz de birbirimize saygı duyuyoruz. Tüm motivasyonum, kulübümde ve milli takımda benden olan beklentileri karşılamak" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'DA KAZANILACAK HER ŞEYİ KAZANDIM"

Birçok kupa kazandığını ama milli takımla daha çok kupa kazanmak istediğini söyleyen Lionel Messi, "Barcelona'da kazanılabilecek her şeyi kazandım. Her sezon başında tek beklenti her şeyi kazanabileceğimiz şeklinde oluyor. Kazanılan kupalar için herhangi bir önem sırası yapmak mümkün değil. Kazandığımız her şey bizim için çok önemli" dedi.