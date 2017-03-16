Barça ve Monaco'nun yaptıkları inanılmazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında aldığı sonuçlarla çeyrek finale kalan Barcelona ve Monaco, organizasyon tarihinin en önemli geri dönüşlerinden ikisini gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu turda oynanan toplam 8 karşılaşmanın ardından birçok önemli rekor ve istatistiğe imza atıldı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Barcelona, ilk maçta deplasmanda 4-0 yenildiği Paris Saint-Germain'i (PSG) Nou Camp Stadı'nda 6-1 yenerek tarihi bir skorla çeyrek finale kaldı.

İlk takım Barcelona

Bu sonuçla Katalan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti. Karşılaşmada 2 gol atmasının yanı sıra 1 gol pası veren Neymar, turnuvanın asist krallığında (8), 1 kez ağları sarsan Lionel Messi ise gol krallığında (11) zirvede yer aldı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce de önemli bir geri dönüşe imza atmıştı. 2012-13 sezonunun son 16 turunda ilk maçta deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'a 2-0 yenilen Katalan temsilcisi, rövanşta ise rakibini 4-0'la geçerek çeyrek finale kalmıştı.

Bir geri dönüş de Monaco'dan

Fransa temsilcisi Monaco, ilk maçta deplasmanda 5-3 yenildiği Manchester City'yi deplasmanda 3-1 yenerek deplasmanda fazla gol atma avantajıyla çeyrek finale kaldı. Barcelona'nın ardından önemli bir geri dönüşe daha imza atarak üst tura çıkan Monaco'da ilk gole imza atan 18 yaşındaki fovet Kylian Mbappe, Fransa temsilcisinde ilk 11'de çıktığı 17 maçın 16'sında fileleri sarstı. Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, UEFA kulüp organizasyonlarında 100'üncü maçına çıkan 29. teknik direktör olurken, Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı takımlarda ilk kez çeyrek finali göremedi. Adını Alex Ferguson, Valeriy Lobanovskiy, Jose Mourinho, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Arsene Wenger, Giovanni Trapattoni gibi isimlerin arasına yazdıran İspanyol teknik adam, görev aldığı takımlarda 61 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyetle ilk 100 maç sonunda en başarılı teknik adam olmayı da başardı.

En ağır eleniş

Almanya temsilcisi Bayern Münih'e iki maçta da 5-1'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Arsenal, kötü bir rekora imza attı. İki maçta fileleri rakip tarafından 10 kez sarsılırken 2 gol atabilen Arsenal, 8 gol farkıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir tur içinde en ağır elenişi yaşayan ikinci takım unvanını Werder Bremen ve Bayer Leverkusen ile paylaştı. Arsenal, Avrupa arenasında bir tur içinde en farklı yenilgileri alarak elenen İngiliz takımı olarak da ülke tarihine geçti. Bayern Münih, 2009'da Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maç sonunda 12-1 yenerek en farklı tur galibiyeti rekorunu da kırmıştı.

Casillas'tan 175'inci maç

İtalyan kulübü Juventus'a 1-0 yenilerek elenen Portekiz temsilcisi Porto'nun 35 yaşındaki İspanyol kalecisi Iker Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi. Tecrübeli eldiven, elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan futbolcu" rekorunu da 164 karşılaşmaya çıkardı.

Leicester City tek İngiliz takımı

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayarak futbol otoritelerini şaşırtan Leicester City, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla göz dolduruyor. Son 16 turunda, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği son 3 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı 2-0 yenen Leicester City, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada son 8'e kalarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, Sevilla ağlarını havalandıran Leicester City'nin kaptanı Wes Morgan, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan ilk Jamaikalı futbolcu olma unvanını elde etti.

Aubameyang 5'inci Afrikalı oldu

Alman kulübü Borussia Dortmund'un, Portekiz'den Benfica'yı 4-0 yenerek son 8 takım arasına kaldığı karşılaşmada "hat-trick" yapan Gabonlu santrafor Pierre-Emerick Aubameyang, Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıyı tekrarlayan 5'inci Afrikalı futbolcu oldu. Daha önce Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yacine Brahimi ve Yakubu bu organizasyonda bir maçta 3 gol atma başarısını göstermişti.

Oblak'tan kurtarış rekoru

Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 4-2 yendiği Bayer Leverkusen ile ikinci maçta golsüz berabere kalarak üst tura çıkarken, kalecisi Jon Oblak ise performansıyla göz doldurdu. Karşılaşmada gollük 6 pozisyonda kalesini gole kapatan Sloven kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir maç içinde en fazla kurtarışa imza atan file bekçisi oldu. Savunması geçit vermeyen Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 20 maçın 17'sinde kalesinde gol görmedi. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde 3 İspanyol (Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid), 2 Alman (Bayern Münih ve Borussia Dortmund), 1'er İngiliz (Leicester City), İtalyan (Juventus) ve Fransız (Monaco) kulübü birbiriyle mücadele edecek.