"Barça veya Bayern'de olsa kovulurdum" Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Guardiola, sezonu kupasız kapatmasıyla ilgili olarak, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi" ifadelerini kullandı

16 Mayıs 2017 Salı 16:33 Bu haber kez okundu.