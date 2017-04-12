Barça'yı yıkan adam transferin gözdesi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'yı konuk eden Juventus, rakibini 3-0'la bozguna uğrattı. Gecenin yıldızlarından Juvemtuslu Dybala ise yeniden manşetlere taşınan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.



La Repubblica'nın haberine göre Dybala, bir süredir çıkan Real Madrid, Barcelona ve Chelsea haberleri ile ilgili, "Geleceğimi billmiyorum. Çok şey olabilir ancak şimdi Juventus'ta mutluyum ve kupalar kazanmak istiyorum." dedi. Arjantinli oyuncu, henüz gelişmeye devam ettiğini ve bu konuda çok sıkı çalıştığını da sözlerine ekledi.