Barçalı efsaneden Arda yorumu

Barcelona'da da forma giyen eski Bulgar futbolcu Hristo Stoichkov, Katalan ekibinden Medipol Başakşehir'e transfer olan milli oyuncu Arda Turan'ın önemli bir lider olduğunu söyledi.

Stoichkov, yaptığı açıklamada, "Arda'yı takip ediyorum. Atletico Madrid ve Barcelona'dayken beraber vakit geçirdik. Arda çok iyi ve lider bir futbolcu. Büyük takımlarda iyi oynuyor. İstanbul'a dönüşünün geniş sonuçları olacak. Önemli sonuçlar alacak." diye konuştu. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferinin kariyerinde geri bir adım olduğu görüşüne katılmadığını dile getiren Stoichkov, şunları kaydetti: "Arda, karakterini sahaya yansıtan önemli bir futbolcu. Liderliğini sergilediği zaman milli takım da çok iyi gidiyor. Arda'nın İstanbul'a dönüşünün kariyerinde geri bir adım olduğunu düşünmüyorum. Biz liderler sadece öne bakıyoruz, arkaya bakmıyoruz."