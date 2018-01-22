Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709

Barçalı efsaneden Arda yorumu

Barcelonalı eski futbolcu Stoichkov, "Arda'yı takip ediyorum. Atletico Madrid ve Barcelona'dayken beraber vakit geçirdik. Arda çok iyi ve lider bir futbolcu" dedi

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
12 Okunma
Barçalı efsaneden Arda yorumu

Barcelona'da da forma giyen eski Bulgar futbolcu Hristo Stoichkov, Katalan ekibinden Medipol Başakşehir'e transfer olan milli oyuncu Arda Turan'ın önemli bir lider olduğunu söyledi.

Stoichkov, yaptığı açıklamada, "Arda'yı takip ediyorum. Atletico Madrid ve Barcelona'dayken beraber vakit geçirdik. Arda çok iyi ve lider bir futbolcu. Büyük takımlarda iyi oynuyor. İstanbul'a dönüşünün geniş sonuçları olacak. Önemli sonuçlar alacak." diye konuştu. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferinin kariyerinde geri bir adım olduğu görüşüne katılmadığını dile getiren Stoichkov, şunları kaydetti: "Arda, karakterini sahaya yansıtan önemli bir futbolcu. Liderliğini sergilediği zaman milli takım da çok iyi gidiyor. Arda'nın İstanbul'a dönüşünün kariyerinde geri bir adım olduğunu düşünmüyorum. Biz liderler sadece öne bakıyoruz, arkaya bakmıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigHristo StoichkovFutbolBarcelonaArda Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz göreve başlıyor
Cengiz göreve başlıyor
Beşiktaşlı yöneticinin Love sevgisi
Beşiktaşlı yöneticinin Love sevgisi
Başakşehir’i defansı sırtlıyor
Başakşehir’i defansı sırtlıyor
Tosic, Cenk'in yanına gidiyor
Tosic, Cenk'in yanına gidiyor
Talisca atıyor, Kartal kazanayor
Talisca atıyor, Kartal kazanayor
Van Persie imzayı attı
Van Persie imzayı attı
Brezilyalı yıldız Sivasspor'da
Brezilyalı yıldız Sivasspor'da
"İlhan Cavcav'ı özlemle anıyoruz"
"İlhan Cavcav'ı özlemle anıyoruz"
Sivas'dan altyapı hamlesi
Sivas'dan altyapı hamlesi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim