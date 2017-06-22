Barcelona, Fenerbahçe'ye önerdi

Fenerbahçe tandeminin başka takımlarca istenen Simon Kjaer ve Martin Skrtel'in yerini gitmeleri halinde doldurmak için alternatifler arıyor, hatta bazen seçenekler sarı-lacivertlilerin önüne geliyor.
Sarı Kanarya alternatifleri kendisi belirlerken dünya futbolunun devi Barcelona'dan sürpriz bir öneri geldi. Katalan devi geçtiğimiz sezon B takımında kiralık oynatıp bonservisini 5 milyon euro'ya aldığı Marlon Santos'u Fenerbahçe'ye kiralamayı önerdi. 1 yıllığına menajerlerden gelen kiralık teklifine oyuncu izleme komitesinin olumlu raporu sonrası Fenerbahçe de sıcak bakıyor. Valbuena için yüksek maliyetli bir sözleşme yapan, Dirar için bonservis ödeyen Fenerbahçe için kiralık bir transfer FFP açısından da oldukça uygun gözüküyor. (goal)