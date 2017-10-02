Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103931
ALTIN
146.325
DOLAR
3.5675
STERLİN
4.7345
EURO
4.1891

"Barcelona maçı oynanmamalıydı"

- Manchester City Teknik Direktörü Guardiola: "Ben olsam Las Palmas karşılaşmasına çıkmazdım"

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:25
7 Okunma
"Barcelona maçı oynanmamalıydı"

Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, Katalonya'da çıkan olaylara karşın Barcelona-Las Palmas maçı için erteleme kararı verilmemesini eleştirdi.

Guardiola, Katalan basınına yaptığı açıklamada, Barcelona-Las Palmas maçının ertelenmemesini yanlış bulduğunu savunarak, "Barcelona-Las Palmas maçı oynanmamalıydı. Bu maçı oynama kararı veriyorsanız stada seyirciyi de almalısınız. Ben olsam Las Palmas karşılaşmasına çıkmazdım." ifadelerini kullandı. Barcelona'nın eski teknik direktörü Guardiola, İspanya'nın kentleri, spor kültürü ve edebiyatıyla harika bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkede kendi geleceğine karar vermek isteyen insanlar olduğu kabul edilmeli. İspanya'da gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılacak ama tüm dünya medyası yaşananları insanlara gösterecektir." yorumunu yaptı.

El Pais gazetesinde yazılanlara inanamadığını aktaran Katalan teknik adam, "Polis memurlarının yaralandığı yazılmış. Ne ile yaralanmışlar? Oylarla mı? Aslında tam tersi oldu ve okullara sadece oy vermek amacıyla giden insanlar yaralandı. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Başbakan, tüm İspanya'nın başbakanı ise tüm sorulara cevap vermeli." değerlendirmesinde bulundu. Barcelona Kulübü, yasa dışı ilan edilen Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar nedeniyle İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Las Palmas karşılaşmasının ertelenmesini talep etmişti. Erteleme isteği İspanya Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen Katalan kulübü, seyircisiz oynama kararı aldığı karşılaşmayı evinde 3-0 kazanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaFutbolJosep GuardiolaKatalonyaReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim