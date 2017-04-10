İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan ve Chelsea ile efsaneleşen Frank Lampard, katıldığı bir televizyon programında kendisine yapılan tekliflerden bahsetti. Geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayarak 21 yıllık profesyonel kariyerine nokta koyan yıldız futbolcu, Chelsea’de oynadığı dönemde Barcelona, Real Madrid ve Inter’den teklif aldığını açıkladı. 13 yıl formasını giydiği Chelsea’de attığı 211 golle kulübün en skorer ismi olan Lampard, "Avrupa’nın büyük kulüpleri, Chelsea’den ayrılmam için teklif sundu. Geriye dönüp baktığımda Chelsea’den ayrılmadığım için kesinlikle pişman değilim, ancak yapılan teklifler de ilgimi çekti" diye konuştu.
"Barcelona, Real Madrid ve Inter beni istedi"
Chelsea’nin efsaneleşen isimlerinden olan Frank Lampard, katıldığı bir televizyon programında geçmişteki transfer tekliflerinden bahsetti. Lampard, "Barcelona, Real Madrid ve Jose Mourinho’nun çalıştırdığı dönemdeki Inter, beni kadrosuna katmak istedi" dedi
10 Nisan 2017 Pazartesi 12:56
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İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan ve Chelsea ile efsaneleşen Frank Lampard, katıldığı bir televizyon programında kendisine yapılan tekliflerden bahsetti. Geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayarak 21 yıllık profesyonel kariyerine nokta koyan yıldız futbolcu, Chelsea’de oynadığı dönemde Barcelona, Real Madrid ve Inter’den teklif aldığını açıkladı. 13 yıl formasını giydiği Chelsea’de attığı 211 golle kulübün en skorer ismi olan Lampard, "Avrupa’nın büyük kulüpleri, Chelsea’den ayrılmam için teklif sundu. Geriye dönüp baktığımda Chelsea’den ayrılmadığım için kesinlikle pişman değilim, ancak yapılan teklifler de ilgimi çekti" diye konuştu.