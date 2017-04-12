Barcelona yine geri dönebilecek mi?

El Mundo Deportivo gazetesi teknik direktör Luis Enrique'nin basın toplantısında söylediği "Çok üzücü, çok ağır" ifadelerini manşetine taşıdı. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki turda Paris Saint-Germain'e (PSG) karşı yaşadıklarından "ders almadığını" yazan Katalan spor gazetesi, "Torino'da ses getiren yenilginin telafisi için Barcelona'nın sahasında yine bir geri dönüş hikayesi yazması gerekiyor." yorumunu yaptı.



"Barcelona'dan yeni bir felaket" başlığını atan Marca gazetesi de " Juventus , Barcelona'ya yeni bir geri dönüş hikayesi yazmaya zorunlu kıldı. Barcelona'nın süzgeç gibi olan defansı, çok kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Barcelona'nın hücumdaki Messi-Suarez-Neymar üçlüsü ise adeta duvara çarptı." ifadelerini kullandı. El Mundo da, "Gençleşen bir Juventus karşısında Barcelona'nın tarihi geçti. Bordo-mavililer, Paris'teki gibi bir çöküş yaşadılar. Barcelona, Dybala'nın takımı için kolay bir kurban oldu." sözlerini öne çıkardı. Manşetinde "Çarmıha gerildiler" ifadesini çıkaran Spor gazetesi, "Barcelona, felaket bir maç daha oynadı. Sadece Nou Camp'ta yeni bir geri dönüş hikayesi ile yarı finale çıkabilir." diye yazdı. Diğer İspanyol gazetelerinden La Vanguardia yenilgiyi "Paris hayaleti Torino'ya taşındı" başlığıyla duyururken El Pais ise, "Torino'da yeni bir çöküş. Kabus geri döndü. Paris'teki çöküşünü hatırlatan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeye bir kez daha çok yakın." ifadelerine yer verdi.

Juventus'un Barcelona galibiyeti İtalyan basınında

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 3-0 mağlup etmesi, İtalyan basınında geniş yer buldu.

İtalyan spor kamuoyunun önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Arjantinli futbol cu Paulo Dybala'yı, “Muazzam bir mücevher” diye manşetine taşıdı. Torino ekibinin galibiyeti için "Masalsı Juve'den Barça'ya ders" yorumunu yapan gazete, Dybala'nın 15 dakikada fileleri 2 kez havalandırarak büyüye imza attığını, Giorgio Chiellini'nin ise attığı golle zaferi taçlandırdığını yazdı. La Gazzetta dello Sport, Juventus'un 3-0'lık net galibiyeti için "Efsanevi gece" tanımlamasını yaptı ve Torino ekibinin bu performansı sürdürmesi halinde tarih yazabileceğini belirtti. Gazete, Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin rövanşın zor olacağına, yine de 4 gol atabileceklerine dair ifadesine de yer verdi.

Corriere dello Sport da maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala için "Yeni Messi" manşetini attı ve İtalyan ekibinin tarihi zaferini Arjantinli oyuncu üzerinden duyurdu. Siyah-beyazlı takımın büyük oynadığını ve yarı finali ipotek altına aldığını dile getiren gazete, Messi, Neymar ve Suarez gibi etkili hücum oyuncularının Juventus defansı karşısında etkisiz kaldığını ifade etti. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi de, "Messi de kim? Marslı Dybala" manşetini attı ve siyah-beyazlıların Katalan ekibini 3-0'lık skor ile ezip geçtiğini belirtti.