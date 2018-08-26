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Başakşehir, Akhisarspor karşısında

​​​​​​​Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında yarın sahasında Akhisarspor ile kaşılaşacak

26 Ağustos 2018 Pazar 15:16
Başakşehir, Akhisarspor karşısında

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Akhisarspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Bu maç öncesinde 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. Bir puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

Mossoro dönüyor

Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz sezondan gelen cezası sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro, Akhisarspor karşısında forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli takımda, Akhisarspor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor. Geçen sezondan kalan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Alparslan Erdem, Akhisarspor karşısında da oynayamayacak. İstanbul ekibinde,hafif sakatlığı bulunan Emmanuel Adebayor'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.08.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporMedipol Başakşehir
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