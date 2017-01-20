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"Başakşehir bu ligin üstünde"

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Junior Caiçara, takımın ve teknik heyetin kendine olan güvenini boşa çıkarmayacağını ifade ederek, “Bizim takımımızın bu ligin üstünde olduğunu gördüm. Her rakibe karşı verilecek bir cevabımız var” dedi.

20 Ocak 2017 Cuma 12:51
"Başakşehir bu ligin üstünde"

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Junior Caiçara, takımın ve teknik heyetin kendine olan güvenini boşa çıkarmayacağını ifade ederek, “Bizim takımımızın bu ligin üstünde olduğunu gördüm. Her rakibe karşı verilecek bir cevabımız var” dedi.

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Junior Caiçara, Süper Lig’in 18. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda ilk izlenimlerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Baktığımız zaman stadımız tesislerimiz çok iyi ve bunlar beni büyüledi. Transferimde de bana çok güvendiler. Ben de aynı şekilde sahada cevap vermek istiyorum. Türkiye ligini duydum, gördüm. Bizim takımımızın da bu ligin üstünde olduğunu gördüm. Her rakibe karşı verilecek bir cevabımız var. Deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı oynamak tabi ki de zorlu olacak. Fenerbahçe maçında da önceliğimiz 3 puan, bu puanı da alamıyorsak maçı 1 puanla bitirmek istiyoruz. Şampiyonlukla ilgili de konuşmak için şu an çok erken.”

Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirJunior Caiçara
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