Başakşehir, Burnley'i bekliyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakiplerini eleyeceklerine inandıklarını ve bu yıl en azından gruplara kalmayı hedeflediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Medipol Başakşehir, gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine katıldıktan sonra açıklamada bulunan Ayvacı, "Çektiğimiz kuradan İskoç ve İngiliz takımı çıktı. Muhtemelen karşımıza Burnley gelecek. Bizim hedefimiz her geçen sene üzerine koymak. Geçen sene gruplara kalmıştık, bu sene de en azından gruplara kalma hedefiyle yola çıktık. Takımımıza güveniyoruz, inşallah turu geçeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu turda Ajax ve Zenit gibi takımlarla da eşleşebileceklerini hatırlatan Ayvacı, "Kurada daha zoru ve daha kolayı da çıkabilirdi. Tam ortası çıktı." diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında ise Ayvacı, takıma birkaç takviye yaptıklarını ve gündemlerinde yeni bir transfer olmadığını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.