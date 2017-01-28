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Başakşehir Bursa ile telafi edecek

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Bursaspor'la karşılaşacak

28 Ocak 2017 Cumartesi 13:13
Başakşehir Bursa ile telafi edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak liderlik koltuğundaki yerini Beşiktaş'a kaptıran turuncu-lacivertliler, 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir, Bursaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor ise 27 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Tek eksik
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde tek eksik var. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Hakan Özmert bu hafta da takımdaki yerini alamayacak. 

Dört oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Bursaspor karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro, Uğur Uçar ve Bekir İrtegün, Bursaspor'a karşı da sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın 20. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirBursaspor
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