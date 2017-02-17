Başakşehir çıkış peşinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak.



Ligdeki son maçında Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olarak liderlik şansını kaçıran turuncu-lacivertliler, Gaziantepspor'u yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Gaziantepspor ise ligdeki 9 maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek son verdi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Kadroda 4 eksik

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Egemen Korkmaz, Hakan Özmert ve Stefano Napoleoni takımdaki yerini alamayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Gaziantepspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro, Uğur Uçar, Bekir İrtegün ve Cengiz Ünder, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın 22. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.