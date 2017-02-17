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Başakşehir çıkış peşinde

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın evinde Gaziantepspor'u ağırlayacak

17 Şubat 2017 Cuma 16:47
Başakşehir çıkış peşinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak.

Ligdeki son maçında Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olarak liderlik şansını kaçıran turuncu-lacivertliler, Gaziantepspor'u yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Gaziantepspor ise ligdeki 9 maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek son verdi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Kadroda 4 eksik
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Egemen Korkmaz, Hakan Özmert ve Stefano Napoleoni takımdaki yerini alamayacak. 

5 oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Gaziantepspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.  Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro, Uğur Uçar, Bekir İrtegün ve Cengiz Ünder, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın 22. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Son Güncelleme: 17.02.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
21. HaftaGaziantepsporMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper LigFutbol
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