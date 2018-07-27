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Başakşehir'e Alman rakipler

Başakşehir, Alman ekipleri Stuttgart ve Bayer Leverkusen ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek

27 Temmuz 2018 Cuma 14:59
Başakşehir'e Alman rakipler

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Alman ekipleri Stuttgart ve Bayer Leverkusen ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekip, 29 Temmuz Pazar günü Avusturya'da başlayacak ikinci yurt dışı kamp döneminde 30 Temmuz Pazartesi Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, 2 Ağustos Perşembe günü de Bayer Leverkusen ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in, Stuttgart mücadelesi Almanya'nın güneyindeki Grassau kasabasında, Bayer Leverkusen karşılaşması ise Avusturya'da Salzburg şehrine bağlı Zell am See'de oynanacak.

Bayer Leverkusen maçından sonra İstanbul'a dönecek Medipol Başakşehir, çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2018 15:15
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporMedipol BaşakşehirFutbol
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