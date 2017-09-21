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"Başakşehir'e çelme takmak istiyoruz"

Gençlerbirliği futbolcusu Ahmet İlhan Özek , "Göztepe maçını kaybettik ama çok şey kazandığımızı düşünüyorum" dedi

21 Eylül 2017 Perşembe 12:09
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"Başakşehir'e çelme takmak istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 29 yaşındaki futbolcusu Ahmet İlhan Özek, lige iyi başlayamadıklarını ancak giderek yükselen bir performans sergilediklerini söyledi.

Ahmet İlhan, yaptığı açıklamada, ligde kötü sonuçlar almalarına karşın son iki haftada iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İstatistiksel, mücadele ve oyun anlamında yükseldik. İyiye doğru giden bir grafiğimiz var." dedi. Ligde geçen hafta Göztepe maçında iyi oynadıklarını anlatan Ahmet İlhan, "Bazen maç kaybederek çok şey kazanırsınız. Göztepe maçını kaybettik ama çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Bu kazançlardan yola çıkarak, Medipol Başakşehir maçıyla beraber puan veya puanlar almak istiyoruz. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Tüm futbol kamuoyu bunu gördü. Herkese daha iyi bir Gençlerbirliği izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Medipol Başakşehir'e çelme takmak istiyoruz"

Ahmet İlhan Özek, teknik direktör değişikliği yaşadıklarını hatırlatarak, bunun genelde takımlara pozitif yansıdığını dile getirdi. Ümit Özat yönetiminde de iyi çalıştıklarını, yeni teknik direktör Mesut Bakkal ile de çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerine değinen Ahmet İlhan, "Puan olarak olmasa da oyun anlamında daha iyi olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı. Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı oyunun belli olduğunu vurgulayan Ahmet İlhan, "Bu hafta oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı, bizim için gerçekten önemli. Önemli olduğu kadar da zor bir karşılaşma. Avrupa'da gerçekten göğsümüzü kabartan bir ekip. Bu maçta onlara çelme takmayı düşünüyoruz. Galip gelirsek, önümüz açılır ve takım olarak daha iyi noktaya geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Takım oyuncusuyum"

Ahmet İlhan Özek, ligde bir gol ve iki asistinin bulunduğunu belirterek, daha iyi olması gerektiğini söyledi. Puan olarak yukarı çıktıkça bireysel olarak da yükseleceklerine inancını dile getiren Ahmet İlhan, şunları kaydetti: "Bireysellikten çok takım oyuncusuyum. Puan olarak kötü olduğumuzdan, kendimi değerlendirecek ortam olmuyor. Yukarı doğru çıktıkça, bireysel performansım da artar. Bu tüm takım için geçerli. Son iki haftada takımda hareketlenme oldu. İnşallah hem takım olarak daha iyi noktaya geliriz, hem de daha iyi bir Ahmet İlhan izlettiririm."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet İlhan ÖzekFutbolGençlerbirliğiMedipol Başakşehir MaçıSÜPERLİG
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