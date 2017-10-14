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Başakşehir'e evinde yan bakılmıyor

Başakşehir, Alanyaspor karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkarttı

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:28
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Başakşehir'e evinde yan bakılmıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Böylece Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serilerini de 26 maça çıkartarak rekorlarını geliştirmeyi sürdürdü.

Maça hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topun ağlara gitmesi ile 1-0 öne geçti. 18. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya da çarparak filelere gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Emmanuel Adebayor'un 56. dakikada attığı golle öne geçen Başakşehir, karşılaşmayı bu skorla kazanmayı başardı.

Maçın 27. dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu, yerini Gökhan İnler'e bıraktı. Emre'nin önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.

Başakşehir bu galibiyetle 16 puana ulaşırken; Alanyaspor 10 puanda kaldı.

SPOR SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper Medipol BaşakşehirAytemiz Alanyaspor2-1
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