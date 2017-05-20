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Başakşehir'e mutlak galibiyet lazım

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir yarın karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Cengiz Ünder, maçta forma giyemeyecek

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Başakşehir'e mutlak galibiyet lazım

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada haftaya giren turuncu-lacivertli ekip, Trabzon deplasmanında kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda önemli bir engeli aşmanın peşinde. Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. 

Cengiz Ünder cezalı
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda takımındaki yerini alamayacak. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren Uğur Uçar ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

4 futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Alparslan Erdem, Bekir İrtegün ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Adanaspor maçında oynayamayacak.
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