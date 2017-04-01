Başakşehir'e zirve yolunda çelme: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, Okan Buruk'un başına geçtiği Akhisar Belediyespor'a konuk oldu.



Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemedi. 13.30'da başlayan karşılaşma temposuz bir şekilde başlarken her iki takım da zaman zaman rakip kalede tehlike yarattı. Ancak maçın ilk yarısında gol perdesi bir türlü açılmadı ve taraftarlar, 45 dakika sonunda soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi Akhisar, başlama düdüğünden sonra baskı kurduğu maçta 58. dakikada golü buldu. Vaz Te'nin ayağından gelen golle Ege ekibi 1-0 öne geçerken Başakşehir'e soğuk duş etkisi yarattı.

BAŞAKŞEHİR, SON DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmanın son bölümlerine girilirken Akhisar kalesini abluka altına alan Başakşehir, üst üste bulduğu ataklarla golü aradı. Konuk ekibin beklediği gol, 78. dakikada geldi. Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda Yalçın Ayhan, topu filelerle buluşturarak 1-1'lik eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda baskılı oyununa devam eden Başakşehir, üstünlük golünü bir türlü bulamadı ve bulduğu net fırsatları değerlendiremedi. Karşılaşmada duraklama dakikaları oynanırken baskıyı sürdüren Başakşehir, şok bir golle yıkıldı. İstanbul ekibinden kiralık olarak Akhisar'e giden Cikalleshi, attığı golle maçın sonucunu tayin etti ve Başakşehir, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 53 puanda kalan Başakşehir, maç fazlasıyla lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Akhisar ise puanını 30'a taşıdı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahattin Duran xx, Süleyman Özay xx

Akhisar Belediyespor: Lukac xxx, Lopes xxx, Caner xx, Mustafa Yumlu xxx, Kadir xx, Ömer xx, Custodio xx (Aykut dk. 32 xxx), Olcan xxx, Soner xx, Özer xxx (Cikalleshi dk. 83 xxx), Vaz Te xxx (Muğdat dk. 75 xxx)

Yedekler: Fatih, Larsson, Tolga, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Yalçın xxx, Epureanu x, Caiçara x, Ferhat x (Mehmet dk. 67 x), Mossoro x (Mustafa Pektemek dk. 77 x), Cengiz xx, Visca x, İrfan Can xx (Holmen dk. 85 xx), Mahmut xx, Adebayor x

Yedekler: Ufuk, Attamah, Napoleoni, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vaz Te (dk. 58), Cikalleshi (90+3) (Akhisar Belediyespor), Yalçın (dk. 78) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Özer, Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Visca, Holmen (Medipol Başakşehir)