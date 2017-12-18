Başakşehir evinde yıkılmıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek, Galatasaray'ın 1 puan önünde yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, sahasındaki yenilmezliğini de sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler evinde oynadığı son 30 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 30 maçta 23 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir bu süreçte 76 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,53 oldu.

646 gündür kaybetmiyor

İstanbul ekibi, sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da Osmanlıspor ile oynadığı maçta yaşadı. İki sezon önce Osmanlıspor'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, o karşılaşmada Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından da yararlanamamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 646 gündür sahasında kaybetmiyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, 2015-2016 sezonunda sahasında oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2016-2017 sezonunda evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve bu sezon sahasında şu ana kadar yaptığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

70 gol attı, 26 gol yedi

Sahasında oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Medipol Başakşehir gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler, evindeki son 30 maçta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, kalesinde ise 26 gol gördü. Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu süreçte iç sahada 2,33'lük gol ortalamasını da yakaladı.