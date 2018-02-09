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Başakşehir, Fener'e kabus oldu

Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor

09 Şubat 2018 Cuma 11:45
Başakşehir, Fener'e kabus oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, rakibi karşısında dış sahada kötü bir performans sergiliyor. Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda yaptığı 9 lig maçından sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 7 gol atarken kalesinde 16 gole engel olamadı.

Tek galibiyet 2010'da Kocaman'la

Fenerbahçe, rakibi karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.

Yeni statta kazanamadı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Ligdeki 3 maçın 2'si turuncu-lacivertlilerin galibiyetiyle biterken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bu statta oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere bitti.

2 sezon şampiyonluğu bu statta kaybetti

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kalınca Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonun 32. haftasında aynı statta rakibine bu kez 2-1 yenilince, Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladı ve lig sonunda mutlu sona ulaştı.

Deplasman maçları

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı Süper Lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Sonuç (Başakşehir-FB)

---------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2007 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

08.02.2009 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

28.02.2010 Atatürk Olimpiyat 2 - 1

27.11.2010 Atatürk Olimpiyat 0 - 1

25.01.2012 Atatürk Olimpiyat 3 - 2

05.05.2013 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

25.05.2015 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 2

09.05.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 1

21.08.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 1 - 0

Ligde 20. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 19 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 26 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

AA

Son Güncelleme: 09.02.2018 11:55
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbolFenerbahçe
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