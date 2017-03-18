Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başakşehir galibiyet peşinde

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek

Bu haber kez okundu.

Başakşehir galibiyet peşinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'u da yenerek, şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. 

Deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybeden Kardemir Karabükspor ise Medipol Başakşehir'i yenip, bu seriyi sonlandırmak amacında.

İki eksik
Turuncu-lacivertli takımda, fıtık ameliyatı olan Bekir İrtegün ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Mehmet Batdal ise oynayabilecek duruma geldi. 

Beş oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu ve Cengiz Ünder, yarın sarı kart görmeleri halinde, takımlarının 26. haftada deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirKardemir Karabükspor25. Hafta Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100