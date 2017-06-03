Başakşehir galibiyetle veda etti

Maçın ilk yarısında konuk ekibin üstünlüğü vardı.
Hafta arası Türkiye Kupası finalinde yorucu bir mücadele veren Başakşehir, buna rağmen fizik olarak rakibien üstünlük sağladı.
Özellikle orta sahadaki Emre-Mahmut ikilisiyle topa hakim olan Abdullah Avcı'nın ekibi, Adebayor'la yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı.
Ligde kalmayı haftalar öncesinden garantileyen Kayserispor, Umut'u uzun toplarla buluşturmayı düşündü ancak konuk ekibin savunması buna izin vermedi.
Düşük tempoda geçen ilk 45 dakikada iki taraf da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda da etkili olan taraf Başakşehir'di.
Dakikalar ilerledikçe rakip kalede baskısını artıran konuk takım, aradığı golü 70. dakikada buldu.
Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adebayor'dan seken top, arka direkteki Bekir'in önünde kaldı. Sert bir vuruşla fileleri havaladıran deneyimli oyuncu, takımını öne geçirmeyi başardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan taraf Başakşehir oldu.
Başakşehir, bu galibiyetle sezonu 73 puanla ikinci sırada tamamlarken, Kayserispor da 38 puanla ligi bitirdi.