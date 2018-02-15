Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hisseden kaptan Onur Recep Kıvrak ise kondisyon salonunda çalıştı. Bordo-mavililer ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı maç oynadı.

Kaleciler Esteban Alvarado, Arda Akbulut ve Onur Recep Kıvrak'ın katılmadığı antrenmanda gerçekleştirilen tam saha maçta kalelerde Uğurcan Çakır ile altyapıdan çağrılan Ömer Can Karbuz yer aldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.