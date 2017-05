"Başakşehir'i mutlaka yenmemiz gerekiyor"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarına katılabilme şanslarını devam ettirmek için Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir'le oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.



Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısı nda, geçen hafta Adana deplasmanından dönerken kaza geçiren Antalyaspor taraftarlarına "geçmiş olsun" dileğini iletti. Yaralanan üç taraftardan birinin kolunu kaybettiğini ifade eden Çalımbay, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirtti. Geçen hafta Adanaspor'u 5-2 mağlup ettiklerini hatırlatan Çalımbay, hem kendileri hem Adanaspor için kritik olan bu maçı kazandıklarını dile getirdi. Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında 5 Mayıs Cuma günü lig ikincisi Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerine değinen Çalımbay, karşılamadan galibiyetle ayrılmak istediklerini, böyle sonuçlandığı takdirde ligde daha üst sıralara çıkabileceklerini vurguladı.

Rakip takımı iyi tanıdıklarının altını çizen Rıza Çalımbay, "Bizim açımızdan mutlaka kazanmamız gereken maç. Takımıma inanıyorum, güveniyorum. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Maçın başından sonuna kadar her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. Ligde kalan 5 maçı da kazanıp sezonu çok iyi bir yerde bitirmek istediklerine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, trafik kazası yüzünden üzgün olan Antalyaspor taraftarını Medipol Başakşehir maçını kazanarak sevindirmek istediklerini kaydetti. Çalımbay, ligde kimsenin beklemediği şekilde çok iyi yere geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Hedefim yine aynı, ilk 10 içerisinde ama en iyi yerinde olacağız. Onun için çalışıyoruz. Nereden geldiğimizi unutmamamız lazım. Avrupa kupaları için oynuyoruz. Olur ya da olmaz ama olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Antalyaspor'un gösterdiği başarı, büyük bir başarı. Tabii ki kalan 5 maçımızı da en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Beş maç da final gibi. En çok üzüldüğüm karşılaşma ise Trabzonspor maçıydı. Tek düşüncem, önümüzdeki 5 maçı da kazanmak. Rakip kim olursa olsun fark etmiyor, her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz." Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, Ramon Motta'nın yeni sezonda takımda kalması taraftarı olduklarını, nihai kararı oyuncunun vereceğini sözlerine ekledi.