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Başakşehir'in konuğu Alanya

Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

13 Ekim 2017 Cuma 13:36
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Başakşehir'in konuğu Alanya

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek moral bulan turuncu-lacivertliler, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir, 13 puan ve averajla haftaya 5. sırada giriyor.

Son 4 maçının 3'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çeken Aytemiz Alanyaspor ise 10 puanla haftaya 8. sırada başlıyor.

Mahmut ve Clichy ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, Medipol Başakşehir'in gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 13.10.2017 13:41
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporMedipol BaşakşehirAytemiz Alanyaspor
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