Başakşehir'in zirve inadı: 2-0

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini 2-0'lık skorla devirerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Göztepe ise bu yenilgiyle birlikte ligde çıktığı son sekiz maçındaki yedinci puan kaybını yaşadı. Kritik mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 45+1'de Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 50 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Göztepe ise 36 puanda kaldı.

İlk yarıdan dakikalar

24. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

2. dakikada Göztepe etkili geldi. Demba Ba'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahasına girdi. Halil'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

18. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun, Göztepe ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta, altı pas önünde Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Epureanu kafayı vurdu, kaleci Günay Güvenç üzerine gelen sert topu kornere çeldi.

23. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Caicara gelişine vurdu, kaleci Günay'dan dönen topu ceza sahası içinde Mossoro kontrol etti. Mossoro'nun sol çaprazdan sert şutunda Günay bu kez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan Emre ile kullandığı kornerde arka direkte Epureanu kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

32. dakikada gelişen Göztepe atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Demba Ba arka direkte kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Castro'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Demba Ba, ceza sahasına girdi. Demba Ba'nın sol çaprazdan yerden şutunda top uzak köşe direğinin dibinden auta gitti.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Epureanu arka direkte kafayı vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

İkinci yarı

55. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Halil Akbunar'ın savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girmeden yerden vurdu, kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Gelişen hızlı atakta Mossoro, Adebayor'a pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Adebayor, geriden gelen Mossoro'ya pasını attı. Brezilyalı oyuncunun altıpas önünde gelişine şutunda kaleci Günay ayaklarıyla golü önledi.

74. dakikada ev sahibi takımın atağında Kerim Frei'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Adebayor'un ceza sahası içinde attığı şutu kaleci Günay fazla zorlanmadan kontrol etti.

81. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızla ilerleyen Kerim Frei, ceza sahasına girmeden şutunu attı, savunmadan seken top ceza sahası içindeki Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın yerden pasında altıpas içindeki Mevlüt Erdinç rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 2-0.

90+2. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Clichy'nin sol kanattan yerden sert ortasında Mevlüt Erdinç topa dokunamadı, kaleci Günay'dan seken topu kontrol eden Kerim Frei'ın şutunda, Günay soluna gelen topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xxxx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xxx (Gökhan dk. 89 ?), Visça xxx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 72 x), Kerim xx, Adebayor xx (Mevlüt dk. 78 xxx)

Yedekler: Mert, Elia, Bajic, Napoleoni, Chedjou, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Günay xx, Sabri xxx, Reis xx, Kosanovic xx, Leo xx, Selçuk xx (Rotman dk. 59 x), Poko xx, Castro xxx, Gouffran xx (Scarione dk. 72 x), Halil xx (Ghilas dk. 78 x), Demba Ba xxx

Yedekler: Yavuz, Elessa, Tanju, Martins, Kerem, Muhammed, Tayfur

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Epureanu (dk. 45+1), Mevlüt (dk. 81) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Castro, Sabri, Poko (Göztepe)