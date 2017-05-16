Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başakşehir Kadıköy'de final peşinde

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

Bu haber kez okundu.

Başakşehir Kadıköy'de final peşinde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yalçın ve Ufuk'un cezası bitti
Turuncu-lacivertli takımda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) aldığı 3 maç men cezası biten ve sonrasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından da affedilen Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilir.  Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekleyecek. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Yarı Final Rövanş MaçıFenerbahçeMedipol BaşakşehirZiraat Türkiye KupasıFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100