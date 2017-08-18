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Başakşehir Karabük deplasmanında

Başakşehir, Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak

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Başakşehir Karabük deplasmanında

Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Karabük deplasmanında kazanarak İspanya'da oynayacağı zorlu rövanş maçına moralli gitmeyi hedefliyor. 

Eksikler
Medipol Başakşehir'de, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou, sakatlığı süren Egemen Korkmaz ile takıma dönüş süreci devam eden Mehmet Batdal, Karabük deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11
Medipol Başakşehir'in, Kardemir Karabükspor maçında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
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FutbolSüper LigMedipol BaşakşehirKardemir Karabükspor2017-2018 SezonuIkinci Hafta Maçı
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