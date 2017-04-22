Başakşehir Karadeniz'de 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bülent Yıldırım'ın maçın son anlarında iki tarafa da penaltı çaldığı müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birbirine rakip olacağı haftada kazanarak, maçını pazartesi oynayacak Beşiktaş'ın üzerinde baskı oluşturmak isteyen Başakşehir amacına ulaşamadı. Başakşehir maça iyi başladı ve 15. dakikada üstünlüğü ele aldı. Çok adamla etkili gelen Başakşehir'de sağ kanattan Caicara'nın ceza sahası dışına doğru gönderdiği topu Mahmut yanındaki Alparslan'a bıraktı, onun sert şutunda top köşeden ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.



Rizespor bu gole 42'de yanıt verdi. Ayağa paslarla Başakşehir ceza alanına ilerleyen Rizespor'da Kweuke sağdan ortaladı, Edomwonyi'nin ayağına çarpan top Süleyman'ın önünde kaldı. Genç oyuncu da tek vuruşla topu ağlara yolladı ve durum 1-1 oldu.

İkinci yarıya daha hırslı giren Rizespor 60. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Süleyman'ın pasında müthiş dönen Petrucci'nin kale önüne sert çevirdiği topa Caicara ters bir dokunuş yaptı ve kendi ağlarını sarstı.

Fakat Başakşehir pes etmedi ve henüz iki dakika önce oyuna giren Mustafa Pektemek'in Emre'den aldığı pası bitirmesiyle maçta 2-2 'lik dengeyi yakaladı.

BAŞAKŞEHİR PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

89. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahası sol çaprazında topu alan Napoleoni, Fink'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Rizepsorlu oyuncular karara uzun süre itiraz etseler de sonuç değişmedi. Penaltıda topun başına geçen Emre Belözoğlu takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Penaltı kararı sonrası kulübede itirazlarda bulunan Rizesporlu Edomwonyi kırmızı kart gördü.

BİR PENALTI DA RİZE'YE

Başakşehir tam 'kazandık' derken bu defa Çaykur Rizespor penaltı atışı kazandı. Saadane'nin Volkan'ın müdahalesiyle yerde kaldığına hükmeden Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında hata yapmayan Özgür Çek maçı 3-3'e getiren golü attı ve skoru tayin etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, maç fazlasıyla, Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 4'e düşürürken, Çaykur Rizespor ise 24 puanla 17. sırada kaldı.