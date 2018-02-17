Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518

Başakşehir kayıp istemiyor

Başakşehir,yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak

17 Şubat 2018 Cumartesi 13:31
Başakşehir kayıp istemiyor

Geçtiğimiz hafta liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor. Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Emre Belözoğlu geri dönüyor
Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, Kayseri'yi eli boş gönderdi
Antalya, Kayseri'yi eli boş gönderdi
Konya'dan Beşiktaş'a: Yaygara yaptılar
Konya'dan Beşiktaş'a: Yaygara yaptılar
Gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Namoğlu, Yılmaz'ı tehdit etmedi
Namoğlu, Yılmaz'ı tehdit etmedi
Timsah kötü seriyi bozmak istiyor
Timsah kötü seriyi bozmak istiyor
Barcelona'da ilk tercih Beko
Barcelona'da ilk tercih Beko
Kasımpaşa'ya ağır konuk
Kasımpaşa'ya ağır konuk
Zirve yarışında kayıp istemiyor
Zirve yarışında kayıp istemiyor
Akigo deplasmanda zorlanıyor
Akigo deplasmanda zorlanıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim