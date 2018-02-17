Başakşehir kayıp istemiyor

Geçtiğimiz hafta liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor. Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.