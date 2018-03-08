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Başakşehir kazanıp, bekleyecek

Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

08 Mart 2018 Perşembe 10:23
Başakşehir kazanıp, bekleyecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFutbolMedipol BaşakşehirSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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