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Başakşehir Konya'da 3 puan peşinde

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek

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Başakşehir Konya'da 3 puan peşinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, Atiker Konyaspor'u da yenerek, lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmeyi hedefliyor. Evinde oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrılan Atiker Konyaspor ise Medipol Başakşehir'i yenerek bu seriyi sonlandırmak istiyor.

Sakat oyuncuların durumu
Turuncu-lacivertli takımda, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz ve Bekir İrtegün'ün sakatlıkları bulunuyor. Egemen ve Bekir'in kadroda olma ihtimalleri düşük gözükürken, Emre, Mahmut ve Mehmet'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. 

5 oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Uğur Uçar, Bekir İrtegün ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, takımlarının 25. haftada sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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