Başakşehir Konya'da 3 puan peşinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, Atiker Konyaspor'u da yenerek, lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmeyi hedefliyor. Evinde oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrılan Atiker Konyaspor ise Medipol Başakşehir'i yenerek bu seriyi sonlandırmak istiyor.

Sakat oyuncuların durumu

Turuncu-lacivertli takımda, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz ve Bekir İrtegün'ün sakatlıkları bulunuyor. Egemen ve Bekir'in kadroda olma ihtimalleri düşük gözükürken, Emre, Mahmut ve Mehmet'in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

5 oyuncu ceza sınırında