Başakşehir kritik virajda

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.



Ligdeki son maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek moral bulan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren turuncu-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. Çaykur Rizespor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Doka'nın sakatlığı geçti

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen Doka, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde forma giyebilecek duruma geldi. Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz ise yarınki maçta forma giyemeyecek.

Altı futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Beşiktaş maçında oynayamayacak.