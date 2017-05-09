Başakşehir şampiyonluk için umutlandı

Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ligin bitimine 4 hafta kala lider Beşiktaş ile aralarında 2 puan fark kaldığını ve şampiyonluk yolunda önemli bir konuma geldiklerini belirtti. Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğine inandığını vurgulayan Saral, "Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe karşısında son dakikada puan kaybetmesi bizi tabii ki mutlu etti. Puan farkını tek maça düşürdük. Derbiler hep böyledir, ne olacağı hiç belli olmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da son dakikada gol attı. Tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybı yönünde bir beklentimiz vardı. Bu son dakikada da olsa gerçekleşti. Bizim için çok güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'ın puan kaybını bekliyoruz"

Turuncu-lacivertli takımın asbaşkanı, Süper Lig'de bu sezon büyük bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizerek, "Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Bu sezon tarihimizin en başarılı yılını geçiriyoruz. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. İkisinde de iddialıyız. Ligde artık Beşiktaş'ın puan kaybını bekliyoruz. Dört maçımızı kazanarak, Beşiktaş'ın bir maçta takılmasını bekleyeceğiz." sözlerine yer verdi.