Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ligin bitimine 4 hafta kala lider Beşiktaş ile aralarında 2 puan fark kaldığını ve şampiyonluk yolunda önemli bir konuma geldiklerini belirtti. Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğine inandığını vurgulayan Saral, "Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe karşısında son dakikada puan kaybetmesi bizi tabii ki mutlu etti. Puan farkını tek maça düşürdük. Derbiler hep böyledir, ne olacağı hiç belli olmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da son dakikada gol attı. Tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybı yönünde bir beklentimiz vardı. Bu son dakikada da olsa gerçekleşti. Bizim için çok güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.
Başakşehir şampiyonluk için umutlandı
Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Beşiktaş'ın puan kaybıyla birlikte şampiyonluğa olan inançlarının daha da arttığını söyledi
09 Mayıs 2017 Salı 16:39
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Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ligin bitimine 4 hafta kala lider Beşiktaş ile aralarında 2 puan fark kaldığını ve şampiyonluk yolunda önemli bir konuma geldiklerini belirtti. Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğine inandığını vurgulayan Saral, "Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe karşısında son dakikada puan kaybetmesi bizi tabii ki mutlu etti. Puan farkını tek maça düşürdük. Derbiler hep böyledir, ne olacağı hiç belli olmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da son dakikada gol attı. Tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybı yönünde bir beklentimiz vardı. Bu son dakikada da olsa gerçekleşti. Bizim için çok güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.