Başakşehir seriyi tamamlayabilir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında berabere kaldığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni, ikinci yarıda üst üste mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'deki 17 rakibinin 16'sını bu sezon mağlup etmeyi başaran turuncu-lacivertlilerin, ligde yenemediği tek takım kaldı. O takım da ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor. Adanaspor ile Medipol Başakşehir arasında Adana'da ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. İki takım 33. haftada bu kez İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması halinde bu sezon ligdeki tüm rakipleri karşısında galibiyet almayı başarmış olacak. İstanbul ekibinin bu sezon 2 maçta da yendiği takımlar ise Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray oldu. Medipol Başakşehir, ligin son maçlarında karşılaşacağı rakipleri Trabzonspor ve Kayserispor'u da mağlup ederse bu listeye eklemeyi başaracak.

428 gündür yenilmiyor

Sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Medipol Başakşehir'in evindeki yenilmezlik serisi de 21 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, evinde bu sezon 16, geçtiğimiz sezonun da son 5 maçını kaybetmedi. İç sahadaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla alan İstanbul ekibi, sahasında 428 gündür kaybetmiyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, 33. haftada evinde oynayacağı Adanaspor mücadelesine kadar bu unvanını koruyacağı için, evindeki yenilmezlik süresini 441 günü yükseltmeyi garantileyedi. Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'dan önce de 7 hafta sahasında kaybetmemişti. Turuncu-lacivertiller, sahasında onadığı son 28 maçta 1 yenilgi aldı.



103 gün sonra yeniden lider

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan ve 18. haftaya kadar zirvede kalan Medipol Başakşehir, 19. haftada 1 günlüğüne aldığı liderlikten 103 gün sonra yeniden ilk sıraya yükseldi. Ligin 3. haftasında 10 Eylül'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Galatasaray'dan liderliği devralan turuncu-lacivertliler tam 135 gün ilk sırayı kimseye kaptırmadı. 18. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan ve Beşiktaş'ın dış sahada Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenmesiyle zirvedeki yerini kaybeden Abdullah Avcı'nın ekibi, 29 Ocak'ta maç fazlasıyla 1 gün zirvede kalmış ancak 30 Ocak'ta yeniden liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı. Turuncu-lacivertliler o günden bu yana geçen 103 günün ardından ilk kez liderliğe yükseldi. Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'ın Bursaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda ikili averajla zirvedeki yerini koruyacak. Abdullah Avcı'nın ekibi bu sezon toplam 138 gün zirvede kalırken, Beşiktaş 116, Galatasaray da 14 gün ilk sıranın sahibi oldu.