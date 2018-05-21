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Başakşehir sonunu getiremiyor

Başakşehir, bu sezon da çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşamadı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:37
Başakşehir sonunu getiremiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sezonun son düdüğüne kadar sürdüren Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunu 72 puanla 3. sırada tamamladı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan turuncu-lacivertliler, 8 hafta liderlik koltuğunda kalmayı başardı. Bir önceki sezonu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonun puan ve sıralama olarak gerisinde kaldı.

Üst üste 4. sezonda Avrupa kupaları
Ligi üçüncü sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Son 4 sezonda üst sıralara oynayarak istikrarlı çizgisini sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi, üst üste 4. sezonunda da Avrupa kupalarında mücadele edecek. Medipol Başakşehir, iki ön eleme turunu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Türkiye Kupası'na erken veda

Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı finaldeki penaltı atışları sonucunda Atiker Konyaspor'a kaybeden turuncu-lacivertliler, bu sezon kupaya erken veda etti. Medipol Başakşehir, 5. turda Kipaş Kahramanmaraşspor'u iki maçta da mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İstanbul ekibi, bu turda ise Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a elenerek kupada çeyrek finali göremedi.

48 maçta 10 yenilgi
Medipol Başakşehir, bu sezon 48 resmi maça çıktı. Spor Toto Süper Lig'de 34, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maç oynayan turuncu-lacivertliler, 10 yenilgi aldı. Ligi 6 mağlubiyet ile kapatan turuncu-lacivertliler, şampiyon Galatasaray'dan 1 yenilgi az aldı.

Şampiyonlar Ligi direkten döndü
Tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan Medipol Başakşehir, grup aşamasına kalmaya çok yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge'ü 3-3 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyerek play-off turuna yükseldi. Brugge'ü sahasında 2-0 yenen İstanbul ekibi, Avrupa kupaları tarihindeki ilk galibiyetini de elde etti.

Play-off turunda İspanya'nın güçlü temsilcisi Sevilla ile eşleşen Medipol Başakşehir, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu mücadelenin son dakikasında Emre Belözoğlu'nu kullandığı frikikte top direkten döndü ve Medipol Başakşehir gruplara kalma şansını kaçırdı. Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden İstanbul ekibi, Hoffenheim, Braga ve Ludogorets'in bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak elendi.

31 maçlık seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in, evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Sahasında 701 gün sonra mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 17 maçta, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
 

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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