İstanbul ekibi, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Tunay Torun ile anlaştı. Tunay Torun, Medipol Başakşehir için sağlık kontrolünden geçti. 27 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tunay Torun geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig’de 25 maçta 3 gol–6 asistlik performans sergilemişti. Medipol Başakşehir daha önce Galatasaray ile sözleşmesi biten Aurelien Chedjou ve Feyenoord’dan Elia’yı renklerine bağlamıştı.
Başakşehir transferde boş durmuyor
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları oynayacak Medipol Başakşehir’de transfer hareketliliği devam ediyor
14 Haziran 2017 Çarşamba 13:00
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