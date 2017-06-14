Başakşehir transferde boş durmuyor

İstanbul ekibi, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Tunay Torun ile anlaştı. Tunay Torun, Medipol Başakşehir için sağlık kontrolünden geçti. 27 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tunay Torun geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig’de 25 maçta 3 gol–6 asistlik performans sergilemişti. Medipol Başakşehir daha önce Galatasaray ile sözleşmesi biten Aurelien Chedjou ve Feyenoord’dan Elia’yı renklerine bağlamıştı.