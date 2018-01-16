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Başakşehir tur için zorlanacak

Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Giresunspor ile karşılaşacak

16 Ocak 2018 Salı 11:45
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Başakşehir tur için zorlanacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı. Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akın Çorap GiresunsporFutbolMedipol BaşakşehirZiraat Türkiye Kupası
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