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Başakşehir zirve için oynayacak

Başakşehir, yarın Göztepe'yi konuk edecek

02 Mart 2018 Cuma 12:54
Başakşehir zirve için oynayacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi. 

Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek son veren Göztepe ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirGöztepe24. Hafta Maçı
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