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Başakşehir zirve takımı oldu

Başakşehir son iki sezonda en çok zirvede kalan takım oldu

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:08
Başakşehir zirve takımı oldu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın mağlup olmasıyla yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, son 2 sezonda en fazla zirvede kalan takım unvanını da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha uzun süre zirvedeki yerini korumayı başardı. Son 2 sezonda Medipol Başakşehir, 22 lig haftasında zirvede yer alırken, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 16 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Bu süreçte Fenerbahçe ise hiçbir hafta liderliğe çıkamadı.

En uzun süre lider ve en çok puan toplayan takım

Abdullah Avcı'nın ekibi, son iki sezonda 22 hafta ile en uzun süre zirvede kalan takım oldu. Geçtiğimiz sezon 15, bu sezon da 7 hafta zirvede kalan turuncu-lacivertliler, bu unvanının yanında, bu süreçte en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım olmayı da başardı. Medipol Başakşehir, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 119 puan topladı. İstanbul ekibi, rakip fileleri 104 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Beşiktaş 18 hafta zirvede

Siyah-beyazlılar ise son iki sezonda 18 hafta zirvede kaldı. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon 18 hafta zirvede kalırken, bu sezon ise şu ana kadar liderliği göremedi. Şenol Güneş'in ekibi, bu süreçte 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 6 yenilgi ile 118 puan topladı. Beşiktaş, attığı gol sayısı ile bu süreçte en fazla gol atan takım oldu. Siyah-beyazlılar 114 gol atarken, 51 gole engel olamadı.

Galatasaray 16 hafta zirveyi gördü

Bu hafta liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, son iki sezonda toplam 16 hafta zirvede yer aldı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 2. haftada liderliği gören sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da 15 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray bu süreçte 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 108 puan topladı. Rakip fileleri 112 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 67 gol gördü.

Fenerbahçe 77 lig haftası zirveyi göremedi

Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise son iki sezonda liderlik koltuğuna oturamadı. Lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasını zirvede geçirdi. 14. haftada liderliği Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, 5 Aralık 2015'ten bu yana zirveden uzak kaldı.

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbol
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