Başakşehir, zorun peşinde

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertlileri, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberlik play-off turuna taşıyacak.

Adebayor kadroda

Hafif sakatlığı nedeniyle İstanbul'da oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, forvette Riad Bajic'in yerine Emmanuel Adebayor'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Turuncu-lacivertli ekipte, adları UEFA listesinde yer almayan Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat olan Alparslan Erdem bu maçta görev yapamayacak.