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Başakşehir’i defansı sırtlıyor

Süper Lig’de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir’e gol yollarında defansından önemli katkı geliyor

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
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Başakşehir’i defansı sırtlıyor

Süper Lig’de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’e gol yollarında defansından önemli katkı geliyor. Epureanu ve Attamah, turuncu-lacivertlilerin attığı 34 golün 7’sine katkı sağladı.

Süper Lig’in ilk 17 haftalık bölümünü lider kapatan ve ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda Bursaspor’u 3-0 ile deviren Medipol Başakşehir’in gol yollarında ilginç bir ikili dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin deneyimli stoperi Alexandru Epureanu ile 23 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah toplamda 7 gole ulaşarak takımlarına skor anlamında ciddi katkı sağladı.

Adebayor’dan sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Epureanu’nun 4 golü bulunuyor. Moldovalı futbolcu, 7. haftadaki Göztepe ve 17. haftadaki Osmanlıspor maçlarında 1’er gol atarken, 16. haftada Başakşehir’in Antalyaspor’u ağırladığı mücadelede ise 2 gol kaydetti. Turuncu-lacivertli takımın Ganalı savunmacısı Attamah ise geride kalan 18 haftada rakip ağları 3 kez sarstı. Genç oyuncu, 4. haftada deplasmanda oynanan ve 3-2 Medipol Başakşehir’in üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü atmıştı. Ligin 12. haftasında Galatasaray’a karşı alınan 5-1’lik galibiyette de sahne alan Attamah, bu mücadelede de fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki futbolcu, son olarak da dün oynanan Bursaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Joseph Attamah, söz konusu karşılaşmaların hepsinde takımının ilk gollerini kaydetti ve bu gollerin tamamı da kafa vuruşlarından geldi.

İHA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirSavunma Oyuncuları
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