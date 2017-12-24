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Başarılı grafik sürüyor

Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2017-2018 sezonunun ilk yarısını zirvede tamamladı

24 Aralık 2017 Pazar 18:44
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Başarılı grafik sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamladı.

Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın da 1 puan önünde liderliğe yükseldi.

Visca ve Mossoro 2. gollerini attı

Medipol Başakşehir'e, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Edin Visca ve Marcio Mossoro, bu sezon Süper Lig'deki ikinci gollerini attı. Visca bu sezon ilk golünü, 2. haftada İstanbul'da Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmada, Mossoro da ev sahibi oldukları mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı kaydetmişti.

Tunay Torun eski takımına karşı ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'in sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Tunay Torun, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayan Tunay, 76. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa 19 puanda kaldı

Sahasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla kapattı. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 8 yenilgi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik ile tamamladı.

Kaleci Ramazan ile taraftarlar arasında gerginlik

Mücadelenin ilk yarısında Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ile lacivert-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kaleci Ramazan'ın hatalı paslarına tepki gösteren taraftarlara, 29 yaşındaki kaleci de yaptığı el hareketleri ile karşılık verince kısa süreli bir gerginlik çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolKasımpaşaMedipol BaşakşehirSÜPERLİG
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