Başarısızlık yerimizi değiştirebilir

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde son maçına çıkmak üzere olan A Milli Takım'ı büyük bir tehlike bekliyor. NTVSPOR'un haberine göre maçın sonucuna göre değişecek olan UEFA milli takımlar sıralamasına göre, yeni başlayacak olan Nations League'de takımların hangi kategoride yer alacağını belirlenecek.

Maç sonucunun etki edeceği sıralama ile Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kaçıncı torbadan katılacağını da belirleyecek. Türkiye, bugün UEFA milli takımlar sıralamasında 25. sırada yer alıyor ancak Finlandiya maçı kaybedilse dahi 24. sıraya yerleşecek. Puanımız Finlandiya mağlubiyeti ile 26.117, berberliğinde 26.537 ve galibiyeti halinde 27.357 olacak.

Macaristan, gruptaki son maçını oynarsa ve Finlandiya maçı kazanılamazsa sıralamada Türkiye'yi geride bırakabilir. UEFA milli takımlar sıralamasında 13-24 arasında yer alan ülkeler, Nations B League'de yer alacak ve bu takımlar 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne ikinci torbadan katılacak.